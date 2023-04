Business news: Turchia, export raggiunge livello record di 23,6 miliardi di dollari a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni in Turchia sono aumentate del 4,4 per cento, raggiungendo 23,6 miliardi di dollari nel mese di marzo, "nonostante le negatività causate dal terremoto nella produzione e nell'offerta", ha affermato il ministro del Commercio, Mehmet Mus. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale turca "Anadolu". Il ministro ha aggiunto: "Si tratta della cifra di esportazione mensile più alta di tutti i tempi". Nonostante gli effetti negativi del terremoto del 6 febbraio sulla produzione e sull'offerta, l'impatto negativo sulle esportazioni è proseguito a marzo, ma con una diminuzione. Secondo Mus, le attività produttive e le esportazioni continueranno a riprendersi nelle province colpite dal terremoto nel prossimo periodo, e ha sottolineato: "Abbiamo ottenuto questo successo nonostante la parità euro-dollaro abbia fatto scendere le nostre esportazioni di 340 milioni di dollari. A marzo le nostre importazioni sono aumentate del 4,2 per cento, raggiungendo i 32,2 miliardi di dollari, mentre le importazioni totali di energia sono state pari a 6 miliardi di dollari". Nel primo trimestre del 2023, le nostre esportazioni sono aumentate del 2,5 per cento a 61,6 miliardi di dollari e le nostre importazioni sono aumentate dell'11,4 per cento a 96,5 miliardi di dollari, ha concluso il ministro. (Tua)