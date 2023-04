Iraq: comandante Forze democratiche siriane sopravvive all’attacco di Sulaymaniyah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco di ieri sera all’aeroporto di Sulaymaniyah è avvenuto in un contesto di tensione tra la Turchia e l’Iraq, malgrado la firma dell’accordo tra Erbil e Baghdad, il 4 aprile scorso, per la ripresa delle esportazioni petrolifere attraverso l’oleodotto che dai giacimenti di Kirkuk conduce al porto turco di Ceyhan. Il giorno prima, Ankara aveva sospeso i voli diretti da e per Sulaymaniyah fino al prossimo 3 luglio, motivando la decisione, annunciata due giorni dopo, con i rischi legati alla presenza di cellule del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella regione. (Res)