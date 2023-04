Business news: Ford, vendite negli Stati Uniti in aumento del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford ha registrato un incremento del 10 per cento nelle vendite di autovetture negli Stati Uniti. Stando ai risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2023, il produttore di automobili di Detroit ha venduto 475.906 autovetture, con un aumento del 10,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. L’incremento più significativo ha interessato la vendita di furgoni, con un aumento del 20 per cento. La vendita di veicoli elettrici ha registrato un incremento del 41 per cento, anche se sono state consegnate solo 10.900 vetture. “Si tratta di un inizio soddisfacente per il 2023: il rialzo che ha interessato le vendite e gli investimenti è il risultato di una forte domanda da parte dei clienti”, ha commentato Andrew Frick, vicepresidente per la vendita e la distribuzione. (Was)