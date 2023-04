Ucraina: ministero degli Esteri deluso per la Via Crucis di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un lungo post su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha sottolineato la delusione per la scelta di mettere sullo stesso piano le testimonianze di un ragazzo ucraino e uno russo, durante la Via Crucis di ieri sera. “Si tratta dei testi letti durante la decima stazione della Santa Processione: a nome di un adolescente ucraino che ha trovato rifugio in Italia dopo la cattura di Mariupol da parte delle truppe russe, e di un ragazzo russo, fratello di un soldato che ha perso la vita, e padre e nonno sono scomparsi come partecipanti alla guerra estera russa contro l'Ucraina”, si legge sul profilo del portavoce. Nikolenko non nasconde la sua delusione per il fatto che la Santa Sede “non abbia tenuto conto delle argomentazioni della parte ucraina sulla natura offensiva di tale gesto. La partecipazione congiunta di un ucraino e un russo distorce la realtà in cui la Russia ha fatto cadere gli ucraini, incarnando un genocidio contro di loro. Più che altro, tale passo mina i principi della giustizia e della moralità umana comune, scredita il concetto di pace e fratellanza”. Il ministro portavoce ha poi ribadito che “i tentativi di segnare l'uguaglianza tra l'Ucraina che soffre e la Russia non favoriscono la riconciliazione. La riconciliazione può arrivare solo dopo la vittoria ucraina, la punizione di tutti i delinquenti russi, il pentimento per le sofferenze causate e chiedere perdono agli ucraini. Ci aspettiamo che Santa Sede continui a seguire un approccio basato su una profonda comprensione della giustizia e della responsabilità per il ripristino della pace in Ucraina e l'istituzione della giustizia”. Nikolenko ha però espresso gratitudine a Papa Francesco “per la sua preoccupazione per l'Ucraina e gli ucraini”. (Res)