Business news: cinese Faw aumenta esportazioni di veicoli del 125 per cento nel primo trimestre

- La casa automobilistica cinese Faw ha esportato 15 mila veicoli nel primo trimestre, in aumento del 125 per cento su base annua. Lo ha annunciato il presidente della società, Yang Dayong, precisando che il valore delle esportazioni delle filiali del gruppo, Faw Jiefang, Faw Benteng e Hongqi, ha registrato un livello record di oltre 872 milioni di dollari nel 2022. La casa automobilistica punta ad incrementare ulteriormente la sua presenza nei mercati esteri, che entro il 2030 dovrebbero assorbire il 25 per cento delle vendite totali del gruppo. Fondata nel 1953, Faw ha sede nella città nord-orientale di Jilin, uno dei principali centri dell'industria automobilistica cinese. (Cip)