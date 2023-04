Business news: semiconduttori, Kyocera investirà 470 milioni di dollari in un impianto negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kyocera Corporation, azienda produttrice di materiali ceramici e di imballaggio per l'elettronica con sede a Kyoto, ha annunciato un investimento di 62 miliardi di yen (470 milioni di dollari) per la realizzazione di un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di componenti per semiconduttori in Giappone. Lo stabilimento sorgerà a Isahaya, nella prefettura di Nagasaki. "Intendiamo cogliere il mercato di componenti per semiconduttori avanzati, un mercato che raddoppierà nel medio e lungo termine", ha dichiarato il presidente di Kyocera Hideo Tanimoto. La costruzione del nuovo stabilimento produttivo dovrebbe essere completata prima di aprile 2026, e le operazioni inizieranno l'anno successivo. (Git)