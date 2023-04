Business news: Indonesia, fusione da 3,91 miliardi di dollari nelle telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pt Telkom indonesia (Persero) Tbk ha firmato un accordo per integrare la sua unità IndiHome, che gestisce la rete a banda larga della compagnia, a Pt Telekomunikasi Selular (Telkomsel) per 58.300 miliardi di rupie (3,91 miliardi di dollari). Lo hanno annunciato le due aziende. "Riteniamo che questa sia una rara opportunità per Telkomsel di attingere al mercato a forte crescita della banda larga fissa in Indonesia, tramite un partenariato con il più grande operatore di banda larga del Paese", ha dichiarato Yuen Kuan Moon, ad di Singtel, che detiene il 35 per cento di Telkomsel. Telkom Indonesia è proprietaria del rimanente 65 per cento di Telkomsel. (Fim)