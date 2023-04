Business news: presidente Kazakhstan riceve sindaco di Astana, focus su progetti infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto il sindaco di Astana, Zhenis Kassymbek, il quale ha illustrato i progetti di sviluppo infrastrutturale in corso nella capitale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform” citando il servizio stampa della presidenza. Kassymbek ha parlato dei progressi nella costruzione d’infrastrutture energetiche, di scuole, centri sanitari e aree residenziali. Il sindaco ha anche sottolineato come nella città siano stati investiti circa 200 miliardi di tenge (oltre 400 milioni di euro) nel primo trimestre dell’anno, il 20 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. (Res)