Business news: presidente algerino ordina l'attuazione del progetto di digitalizzazione del settore finanziario

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato durante una riunione del Consiglio dei ministri, l'attuazione del progetto di digitalizzazione dei settori del demanio, delle imposte e delle dogane entro sei mesi al massimo, come prima tappa della digitalizzazione integrale. Lo ha riferito un comunicato stampa del Consiglio dei ministri, secondo cui Tebboune ha anche ordinato l'istituzione di una banca dati algerina "in modo immediato e urgente" da parte del ministero delle Finanze, per agevolare l'esercizio delle funzioni dei vari dipartimenti dello Stato e svolgere i loro doveri nei confronti dei propri cittadini, "nel modo più efficace". Il presidente algerino ha affermato che "lo scopo della digitalizzazione non è aggiornare e modernizzare le operazioni amministrative, ma piuttosto è una questione di sicurezza nazionale". (Ala)