Tunisia: almeno 20 migranti dispersi e oltre 200 fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 persone risultano disperse e altri 17 sono state soccorse questa mattina, dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti davanti alle coste della Tunisia, mentre la Guardia costiera di Tunisi ieri notte ha soccorso in mare 231 persone e sventato cinque tentativi di emigrazione irregolare verso l’Europa. Per la maggior parte, si tratta di persone provenienti dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Lo ha dichiarato il portavoce ufficiale della Guardia nazionale tunisina, in un comunicato stampa diffuso oggi sulla sua pagina ufficiale su Facebook, citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. (segue) (Res)