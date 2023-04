Iraq: comandante Forze democratiche siriane sopravvive all’attacco di Sulaymaniyah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il governo federale di Baghdad ha aperto un’inchiesta sull’attacco all’aeroporto di Sulaymaniyah, come richiesto dalla presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. “È necessario che ciascuno eserciti la moderazione e affronti correttamente il fatto e le sue conseguenze” si legge in un suo comunicato ripreso oggi dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, “e che ci si adoperi per trovare una soluzione alle sue cause”. Questa mattina, inoltre, la presidenza della Repubblica dell’Iraq ha condannato fermamente l’attacco avvenuto ieri all’aeroporto internazionale di Sulaymaniyah, chiedendo alla Turchia di assumersi le proprie responsabilità e di presentare le sue scuse ufficiali. Nel suo comunicato stampa, ripreso da “Rudaw”, si definivano le “operazioni militari turche” nella regione del Kurdistan iracheno come “palesi attacchi contro l’Iraq e la sua sovranità”, per le quali “non c’è alcuna giustificazione legale”, neppure “il pretesto della presenza di forze anti-turche”. (segue) (Res)