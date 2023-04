Business news: Orcel (Unicredit), settore bancario sconta clima di incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti fallimenti di istituti bancari su entrambe le sponde dell'Atlantico sono sintomatici di una situazione di incertezza che grava sul settore a causa dei profondi mutamento delle condizioni macroeconomiche in cui si trovano ad operare gli istituti di credito. Lo ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit Spa, nel corso di una intervista a "Bloomberg News". "Abbiamo avuto uno shock negli Stati Uniti e un altro in Svizzera, ma questi shock sono relativamente localizzati", ha dichiarato Orcel, secondo cui le banche europee possono contare su posizioni solide in termini di liquidità, depositi e capitale. Secondo l'ad di Unicredit, quando accaduto nelle scorse settimane presenta poche similitudini con la crisi finanziaria globale iniziata nel 2007 o con la crisi dei risparmi Usa di fine anni Ottanta. Orcel concorda con l'analisi della situazione fornita dalle banche centrali: in questo momento, è necessario osservare "l'andamento dei tassi, la liquidità nel sistema e la capacità delle banche di pagare dividendi o compensare gli azionisti in altri modi". Per quanto riguarda Unicredit in particolare, la banca ha adottato una linea "particolarmente conservatrice sul capitale, la liquidità e il rischio delle controparti": "Tutti dovremmo essere un po' paranoici. Il mondo sta cambiando e sta cambiando rapidamente. Cosa potrebbe coglierci alla sprovvista? Proviamo ad essere preparati", ha spiegato Orcel, sottolineando l'importanza di "un dialogo tra le banche e i loro regolatori e tra le banche stesse" per proteggere "l'integrità del sistema". (Was)