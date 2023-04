Business news: Expo 2025 Osaka, online il bando "design and build" del Padiglione Italia.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata lanciata il 5 aprile la procedura di gara internazionale per la progettazione e la costruzione del Padiglione italiano che sorgerà nel sito di Expo 2025 Osaka, che si aprirà in Giappone il 13 aprile per concludersi il 13 ottobre 2025. Lo rende noto la Farnesina. “Progettare la società del futuro per le nostre vite” è il tema della prossima Expo nel 2025 ad Osaka che pone l’essere umano al centro dello sviluppo e dell’innovazione con l’obiettivo di creare un grande evento centrato sull’umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione. Il tema del Padiglione Italia sarà “L’arte rigenera la vita”. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha indicato che “vogliamo portare a Osaka il saper fare italiano e l’arte italiana, interpretata nelle sue molteplici declinazioni nel senso più ampio possibile, come azione umana creativa, frutto di ispirazione, portatrice non solo di innovazione ma anche di valori fondamentali per il futuro delle relazioni umane e sociali. L’unicità di questa proposta risiede nella vocazione millenaria dell’Italia a realizzare attraverso l’arte – intesa anche come scienza, tecnica e filosofia fino ad arrivare alle nuove frontiere del design e del digitale – l’emancipazione dell’uomo e la sua capacità di rigenerarsi per affrontare le sfide future che interessano la nostra società. Italia e Giappone continuano a condividere momenti storici cruciali e sfide importanti, come il rapido invecchiamento della popolazione, gli effetti della pandemia e della digitalizzazione sui rapporti sociali nelle giovani generazioni, la scarsità di risorse. Allo stesso tempo, i nostri popoli sono noti nel mondo per le soluzioni innovative con cui hanno affrontato momenti storici difficili, per il loro rispetto delle arti, per le loro eccellenze in campo tecnologico, per l’amore e l’attenzione che dedicano alla cultura e all’identità, che si declinano anche attraverso le tradizioni culinarie”. (Com)