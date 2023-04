Israele: Farnesina, vile attentato ha colpito Tel Aviv e provocato morte connazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì 7 aprile un vile attentato terroristico ha tragicamente colpito Tel Aviv, capitale dello Stato di Israele, provocando la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e il ferimento di altri due connazionali. Immediatamente informato dell’accaduto, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha subito attivato l’ambasciata d’Italia in Israele affinché prestasse ogni assistenza necessaria ai feriti, ai famigliari e agli amici. In tarda serata il vice premier, che ha tenuto costantemente informato il presidente del Consiglio circa gli sviluppi della situazione, ha parlato con il padre della vittima per esprimere le più sentite condoglianze del governo e assicurare la massima assistenza delle Istituzioni. (segue) (Com)