Israele: Farnesina, vile attentato ha colpito Tel Aviv e provocato morte connazionale (4)

- In serata l’ambasciatore Barbanti si recherà insieme al ministro degli Esteri dello Stato di Israele Eli Cohen presso l’ospedale Ichilov, dove è tuttora ricoverato uno dei feriti. Il ministro degli Esteri israeliano ha già voluto esprimere il cordoglio suo e di tutto il popolo di Israele per i gravissimi fatti di ieri sera, nonché rappresentare vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. La Farnesina prosegue a monitorare attivamente la situazione: la Sala operativa dell’Unità di crisi (contattabile al numero +39 06/36225) opera 24 ore al giorno 7 giorni su sette, continua a mantenere costanti contatti con la famiglia Parini, i familiari degli italiani feriti e con le autorità di Italiane per offrire ogni necessaria assistenza per le operazioni di rientro. (Com)