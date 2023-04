Tunisia: almeno 20 migranti dispersi e oltre 200 fermati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del cruscotto statistico giornaliero pubblicato nel sito web del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale, i migranti subsahariani hanno ampiamente soppiantato i nordafricani nei primi mesi del 2023. Ciononostante il numero dei migranti tunisini sbarcati irregolarmente in Italia è triplicato a marzo 2023 rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 2022. Secondo un rapporto pubblicato oggi dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), almeno 660 cittadini tunisini sono arrivati in Italia via mare nel terzo mese dell’anno in corso, contro i 220 arrivi del marzo 2022 e i 334 sbarchi del marzo 2021. Nei primi tre mesi del 2023, aggiunge l’organizzazione non governativa, almeno 1.771 tunisini sono arrivati irregolarmente in Italia, di cui 348 minorenni e 121 donne. La Ong nordafricana dà notizia di 132 vittime o dispersi in mare nella rotta tunisina dall’inizio dell’anno, di cui 97 nel mese di marzo, sette a febbraio e 28 a gennaio. (Res)