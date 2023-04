Iraq: comandante Forze democratiche siriane sopravvive all’attacco di Sulaymaniyah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze democratiche siriane (Fds), Ferhat Abdi Sahin, detto Mazlum Abdi o Mazlum Kobane, è sopravvissuto all’attacco sferrato ieri da un drone contro l’aeroporto internazionale di Sulaymaniyah, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita, “Al Arabiya”, citando fonti anonime. Al momento dell’attacco, la cui responsabilità è attribuita alla Turchia (che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali), il comandante si trovava a bordo di un elicottero, dopo una riunione con rappresentanti delle Forze armate statunitensi e con i dirigenti dell’Unione patriottica del Kurdistan, partito guidato da Bafel Talabani, figlio di uno dei suoi fondatori, Jalal Talabani. L’attacco, secondo “Al Arabiya” non avrebbe avuto l’obiettivo di uccidere Mazlum Kobane, ma solo di lanciargli un monito, anche perché era accompagnato da personale militare statunitense. Il comandante, oggi, ha condannato via Twitter l'episodio, puntando il dito contro la "violazioni" continue compiute da Ankara in Iraq e in Siria, che "potrebbero avere gravi ripercussioni sulla regione". Nel suo messaggio su Twitter, inoltre, si legge che "la posizione dell'Unione patriottica del Kurdistan, favorevole ai fratelli (curdi) in Siria irrita la Turchia". Mazlum Kobane ha infine espresso solidarietà nei confronti della popolazione di Sulaymaniyah. (segue) (Res)