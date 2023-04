Pasqua: Papa Francesco, è un ritorno alle origini del nostro amore per Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando l’omelia per la solenne Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro, ha esortato a seguire l’esempio delle donne che scoprono il sepolcro vuoto e corrono ad annunciare il Cristo risorto, non rimangono paralizzate davanti ad una tomba ma reagiscono. A volte, ha spiegato Francesco, “ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e dell’indifferenza che sembrano governare la società, al cancro della corruzione, al dilagare dell’ingiustizia, ai venti gelidi della guerra”, oppure “ci siamo forse trovati faccia a faccia con la morte, perché ci ha tolto la dolce presenza dei nostri cari o perché ci ha sfiorato nella malattia o nelle calamità”. Per questi motivi spesso “i nostri cammini – ha continuato Bergoglio - si arrestano davanti a delle tombe e noi restiamo immobili a piangere e a rimpiangere, soli e impotenti a ripeterci i nostri “perché”. Dunque il Santo Padre, ricordando l’invito del Signore ai discepoli a tornare in Galilea, ha spiegato il senso della raccomandazione: “Da una parte uscire dalla chiusura del cenacolo per andare nella regione abitata dalle genti, uscire dal nascondimento per aprirsi alla missione, evadere dalla paura per camminare verso il futuro. Dall’altra parte, significa ritornare alle origini, perché proprio in Galilea tutto era iniziato”. (Civ)