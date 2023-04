Business news: India, individuate terre rare nell’Andhra Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto nazionale di ricerca geofisica (Ngri) dell’India, con sede a Hyderabad, ha individuato depositi di terre rare nello Stato dell’Andhra Pradesh, nel distretto di Anantapur. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”, precisando che sono stati trovati elementi chimici della serie dei lantanoidi. Secondo la testata, si tratta di depositi di “grandi” dimensioni. Tuttavia, sono ancora in corso accertamenti: 300 campioni sono stati prelevati per essere sottoposti a ulteriori analisi geochimiche. Le terre rare sono particolarmente ricercate per le loro applicazioni in ambito industriale, essendo utilizzate come componenti di semiconduttori, veicoli ibridi e altre tecnologie. (Inn)