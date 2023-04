Pasqua: Papa Francesco, andiamo nel luogo di risurrezione interiore che ha cambiato le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronunciando l’omelia per la solenne Veglia pasquale, Papa Francesco ha spiegato che la Pasqua di Risurrezione è il ritorno al primo incontro con Gesù. Ognuno ha la sua Pasqua personale che rivive con il ricordo con l’incontro con il Signore. “Ciascuno di noi conosce il proprio luogo di risurrezione interiore, quello iniziale, quello fondante, quello che ha cambiato le cose – ha spiegato Francesco - non possiamo lasciarlo al passato, il Risorto ci invita ad andare lì per fare la Pasqua”. Il Santo Padre ha poi evidenziato: “Perché è quando hai dimenticato quel primo amore, è quando hai scordato quel primo incontro che è cominciata a depositarsi della polvere sul tuo cuore. E hai sperimentato la tristezza e, come per i discepoli, tutto è sembrato senza prospettiva, con un macigno a sigillare la speranza”. Infine l’invito “a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel ribaltare le pietre tombali del peccato e della paura, vuole illuminare la tua memoria santa, il tuo ricordo più bello, rendere attuale il primo incontro con Lui”. (Civ)