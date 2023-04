Medio Oriente: a Tel Aviv i residenti lasciano fiori per Alessandro Parini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti di Tel Aviv si sono riuniti e hanno lasciato fiori e candele nel punto in cui il turista italiano Alessandro Parini è morto nell’attentato di ieri sera, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Inoltre, una signora proprietaria di un negozio di fiori è arrivata sul posto dell'attentato di ieri sera con un secchio pieno di calle, invitando i passanti a lasciarne una in memoria del giovane. Intanto, secondo "The Times of Israel", nel pomeriggio marce silenziose si stanno tenendo a Tel Aviv e in altre città dello Stato di Israele, per commemorare le vittime degli attentati di ieri. Per questa sera, invece, sono previste le consuete proteste pacifiche contro la riforma del sistema giudiziario proposta dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Queste proteste, del resto, hanno interessato le città israeliane, in particolare Tel Aviv, negli ultimi 14 sabati. Oggi, tuttavia, le autorità israeliane avevano esortato gli organizzatori a non invadere le strade, per lasciarle libere al passaggio di ambulanze e forze dell’ordine, in caso di altri attacchi. (Res)