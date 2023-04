Israele: ministro Turismo Katz invia lettera cordoglio a famiglia Parini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo israeliano, Haim Katz, ha inviato una lettera di cordoglio alla famiglia di Alessandro Parini, ucciso nell'attentato di ieri a Tel Aviv. "L'odio gratuito degli estremisti non ha confini geografici, e non fa differenza tra religione, razza e nazionalità, tra cittadini innocenti e turisti", scrive il ministro esprimendo "le più sentite condoglianze per l'atroce omicidio di cui è rimasto vittima" Alessandro. (Res)