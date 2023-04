Amministrative: Ev, a Fiumicino con Paola Meloni ed Emanuele Bruschi per Ezio Di Genesio Pagliuca sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo felici di poter annunciare il rafforzamento della componente ecologista all'interno della Lista civica del candidato sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, con la candidatura di Emanuele Bruschi, in affiancamento alla consigliera uscente Paola Meloni. Così, in una nota, i coportavoce regionali e provinciali di Europa verde, Simona Saraceno, Filiberto Zaratti, Marta Bevilacqua, Guglielmo Calcerano, che proseguono: "Paola Meloni, che ha già ottenuto un ottimo risultato su Fiumicino nella nostra lista alle ultime elezioni regionali, è una persona concreta, capace e di cultura, che ha dimostrato grande sensibilità sulle sfide della conversione ecologica; Emanuele Bruschi è un attivista di Europa Verde da anni impegnato nell'attività sindacale e nel volontariato sociale. Entrambi costituiranno un valore aggiunto per la Lista Civica e per la coalizione di centrosinistra, portando nella discussione i temi di giustizia sociale e giustizia ambientale che caratterizzano la proposta politica di Europa Verde". "Sono molto soddisfatta della candidatura di Emanuele - commenta Paola Meloni - Credo che lavorare insieme a persone appassionate come lui, rappresenti un surplus di nuova linfa ed entusiasmo". (Com)