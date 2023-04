Israele: Farnesina, vile attentato ha colpito Tel Aviv e provocato morte connazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, sabato 8 aprile, l’ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti ha incontrato gli amici della vittima, offrendo le proprie condoglianze. Gli amici della vittima e uno dei due feriti sono stati successivamente accompagnati in aeroporto, scortati in ogni momento da funzionari della nostra Ambasciata e dalle autorità locali, per permettere loro di rientrare in Italia con il primo volo disponibile. Contestualmente, l’ambasciata si è occupata di coordinare, assieme alle autorità locali, lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per un rientro in tempi rapidi della salma. Inoltre, i funzionari italiani hanno coordinato l’arrivo in Israele del famigliare di uno dei connazionali feriti, assistendolo prontamente sin dal momento dello sbarco e accompagnandolo immediatamente in ospedale, assicurando così l’immediato ricongiungimento con il ferito. (segue) (Com)