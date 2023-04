Business news: General Motors, vendite negli Stati Uniti in aumento del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di General Motors negli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 18 per cento su base annuale nel primo trimestre del 2023, con la consegna di oltre 600 mila autovetture. Steve Carlisle, presidente di General Motors per il Nord America, ha affermato in una nota che la società si è assicurata “una quota di mercato significativa nel primo trimestre, con buoni risultati in termini di prezzo e stabilità degli inventari: inoltre, per la prima volta abbiamo raggiunto la soglia dei 20 mila veicoli elettrici venduti in un singolo trimestre”. La società ha aggiunto di aspettarsi di raggiungere la soglia delle 50 mila autovetture elettriche vendute entro la prima metà del 2023, e di raddoppiare questa quota entro la fine dell’anno. (Was)