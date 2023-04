Pasqua: Papa Francesco, rotoliamo via la pietra dei sepolcri in cui confiniamo la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ecco allora che cosa fa la Pasqua del Signore: ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’omelia per la solenne Veglia pasquale. “Succede anche a noi di pensare che la gioia dell’incontro con Gesù appartenga al passato – ha spiegato Francesco - mentre nel presente conosciamo soprattutto delle tombe sigillate: quelle delle nostre delusioni, delle nostre amarezze e della nostra sfiducia”. (Civ)