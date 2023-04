Civitavecchia: automezzo Esercito si ribalta in via Aurelia, al lavoro vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale oggi alle 12 circa in via Aurelia altezza chilometro 111. Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia con l'ausilio delle squadre di Tarquinia. Un automezzo blindato “Puma” dell’Esercito italiano con tre militari a bordo, si è ribaltato ed è finito fuori strada. I militari sono riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo del mezzo e, anche se apparentemente in buone condizioni, sono stati trasportati dal personale sanitario 118 intervenuto, presso l’ospedale di Tarquinia per gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno recuperato l’automezzo militare e messo in sicurezza l’area. (Rer)