Roma: Trabucco (CG), Cip Tre Fontane fondamentale che Eur spa sblocchi aree per centro paralimpico

22 luglio 2021

- È fondamentale che Eur spa sblocchi le aree di sua proprietà all'interno degli impianti sportivi comunali del complesso delle Tre Fontane, così da permettere il completamento del Centro Paralimpico, salvaguardare la vocazione sociale e valorizzare le esigenze sportive in gioco. È quanto afferma il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco. "Ad oggi, purtroppo -aggiunge Trabucco - siamo in una situazione di stallo amministrativo. Il Comune attende il nulla osta da Eur spa e, nel frattempo, il Cip è impossibilitato a completare il progetto di sviluppo del complesso già finanziato e che prevede un palazzetto per le attività Indoor e una foresteria. Interventi che lo renderebbero ancora di più un centro di eccellenza nazionale. Per risolvere questo vincolo si segua il percorso virtuoso che ha portato alla risoluzione dell'annoso problema delle torri faro che impediva alla As Roma femminile di giocare in casa la Champions League: Eur Spa mostri la stessa sensibilità e sblocchi la pratica senza indugio", conclude Trabucco.(Com)