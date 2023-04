Tunisia: portavoce movimento 23 Luglio, il Paese si rivolgerà ai Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mahmoud Ben Mabrouk, portavoce del movimento 25 luglio, che sostiene il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha dichiarato che per uscire dall’attuale crisi economica, la Tunisia intende rivolgersi al gruppo dei Brics e aderire all’iniziativa cinese delle nuove vie della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, citando le dichiarazioni rilasciate oggi da Ben Mabrouk durante una conferenza stampa. Secondo quest’ultimo, dunque, Tunisi è pronta a interrompere le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il prestito da 1,9 miliardi di dollari, dal momento che potrebbe ottenere i finanziamenti necessari a risanare la sua economia. Il portavoce del movimento 25 luglio, inoltre, ha affermato che sono in corso trattative con i Brics (gruppo di Paesi emergenti, che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), avviate a seguito della “delusione” causata dall’atteggiamento dell’Unione europea. Su queste trattative in corso, secondo secondo Ben Mabrouk, si fonda il discorso pronunciato da Saied lo scorso 6 aprile, a Monastir, durante le celebrazioni per il 23esimo anniversario della morte dell’ex presidente e padre fondatore della moderna Tunisia, Habib Bourghiba. (segue) (Tut)