Israele: Rojc (Pd), grande dolore per morte giovane italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande dolore la morte del giovane italiano stroncato per mano di una violenza assurda e senza fine. Non possiamo rassegnarci a questa scia di sangue che tormenta Israele e tutto il Medio Oriente. L'Europa cominci finalmente ad assumersi le sue responsabilità e a impegnarsi per una nuova missione di pace e stabilità". Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico nella commissione Politiche europee del Senato, Tatjana Rojc. (Rin)