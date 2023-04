Genova: Frassinetti, il 14 aprile le scuole festeggeranno la Giornata del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come annunciato dal ministro Musumeci, il giorno 11 aprile l'Italia celebrerà la Giornata del mare. A Genova, anche le scuole parteciperanno a questa festa venerdì 14 aprile al porto Antico, alla presenza delle massime cariche istituzionali locali e nazionali e alla Guardia costiera. Sarà un'occasione per far riflettere i ragazzi su questa straordinaria risorsa della natura che ha condizionato nei millenni la nostra storia. La scuola deve insegnare a conoscere e ad apprezzare la cultura del mare in tutte le sue sfaccettature". Lo dichiara, in una nota, l'onorevole Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (Com)