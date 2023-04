Business news: Kazakhstan, premier Smailov incontra dirigenti di Chevron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kazakhstan, Alikhan Smailov, ha incontrato un gruppo di dirigenti del colosso energetico statunitense Chevron. Lo riferisce il portale "Kazinform" citando fonti dell'esecutivo di Astana. Alla riunione hanno partecipato il vice presidente esecutivo di Chevron per il petrolio, il gas e i prodotti, Nigel Hearne, e il presidente dell'esplorazione e produzione internazionale, Clay Neff. Si è discusso dei progetti di espansione futura del giacimento petrolifero di Tengiz, della necessità d'incrementare la capacità del sistema di oleodotti del Caspian pipeline consortium (Cpc) e dello sviluppo del sito di Karachaganak. Smailov ha ricordato come quest'anno sarà celebrato il 30mo anniversario dall'istituzione della joint venture Tengizchevroil. "Il progetto di Tengiz è uno dei più riusciti realizzati in Kazakhstan dal 1993. In questi anni, Tengizchevroil ha contribuito enormemente allo sviluppo della nostra economia nazionale e il governo vuole intensificare la cooperazione", ha detto il capo del governo. Da parte loro, riporta "Kazinform", i dirigenti di Chevron hanno confermato l'interesse a rafforzare il partenariato strategico con il Kazakhstan. All'incontro hanno preso parte anche il nuovo ministro dell'Energia kazakho, Almasadam Satkaliyev, e il presidente di KazMunayGas, Magzum Mirzagaliyev. (Res)