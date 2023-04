Berlusconi: Zangrillo, strategia terapeutica precisa, no fughe in avanti e indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa, per cui tutte quelle che sono fughe in avanti e fughe indietro, quindi il pessimismo e l'ottimismo, non rispondono a dei criteri di obiettività ai quali un medico serio è chiamato". Lo ha dichiarato ai giornalisti Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berluscon e coordinatore del reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell'ospedale San Raffaele, dove da mercoledì è ricoverato il leader di Forza Italia. "Il nostro obiettivo è quello di poter raggiungere la risoluzione del quadro clinico patologico" ha concluso Zangrillo. (Rem)