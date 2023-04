Pasqua: Fiepet-Confesercenti, incassi pari 42 milioni, +16 per cento rispetto a scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati positivi per la ristorazione romana e laziale in questo weekend di Pasqua. Secondo le stime della Fiepet-Confesercenti saranno registrati incassi importanti per la attività di ristorazione di Roma e del Lazio, con le prenotazioni già chiuse da oltre 10 giorni. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "In particolare, sold out sul litorale laziale e grande pieno anche nei locali del centro storico grazie anche al flusso consistente del turismo internazionale - soprattutto verso le città d'arte - con un incremento del 12 per cento. Il fine settimana pasquale a tavola tra la Capitale, le location sul mare e gli agriturismi nell'entroterra ha fatto registrare 42 milioni di incassi, un +16 per cento rispetto allo scorso anno dovuto anche alle riaperture delle seconde case al mare e in campagna. Varietà sulle proposte culinarie ma al centro la tradizione italiana e i piatti romani, coratella, abbacchio, costolette e insalata di carciofi, ma anche primi di pesce per chi ha scelto il litorale laziale, mentre il 10 per cento dei ristoratori ha optato per un menù a prezzo fisso funzionale per famiglie con bambini. Un segnale di grande ripresa – tra Pasqua e Pasquetta - che vede protagonista tutta la filiera della ristorazione romana e del Lazio, a conferma di un segmento che oltre ad essere un fiore all'occhiello del nostro made in Italy, genera economia e dà occupazione", conclude Pica.(Com)