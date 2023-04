Pasqua: la rete del trasporto pubblico a Roma per le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle festività pasquali il trasporto pubblico capitolino effettuerà orari e percorsi soliti della domenica. L'intera rete bus, tram e metro non modificherà il programma eccezion fatta per i percorsi, per le consuete chiusure al traffico, in via dei Fori Imperiali e a Porta Portese. Relativamente la rete metro la notte tra sabato e domenica l'ultima corsa sarà alle ore 1:30v Domenica, come di consueto ultima corsa metro B e C alle ore 23:30. Sulla metro A, nelle giornate di domenica e lunedì per i lavori di rinnovi dei binari, ultima corsa alle ore 21. Dopo le ore 21 Attiva linea bus MA Per quanto riguarda le biglietterie nella giornata di Pasqua saranno aperte presso le stazioni Termini, Piazza Cinquecento, Ottaviano, Spagna, Piramide, mentre nella giornata di Pasquetta le biglietterie saranno tutte aperte. Nella notte sabato/domenica l'orario della rete bus notturna sarà potenziato come di consueto nel fine settimana In via dei Fori e a Porta Portese, domenica e lunedì saranno modificati i percorsi per le consuete chiusure al traffico. Per la pedonalizzazione dei Fori da mezzanotte di domenica fino alle 23:59 del 10 aprile saranno deviate le linee 51-75-85-87-118-nMB. Da inizio servizio del 9 aprile a fine servizio del 10 aprile, invece, per la chiusura delle strade in zona Porta Portese saranno deviate le linee 170-781-719. Per Porta Portese est da inizio servizio alle ore 15, la linea 075 direzione Ponte di Nona, prosegue su viale Palmiro Togliatti, inversione di marcia altezza capolinea tram 14, viale Palmiro Togliatti, via Collatina. (Rer)