Messico: indagini su 23 dispersi, liberati 105 migranti in mano a trafficanti

- Si è conclusa con la liberazione di 105 migranti la ricerca che le autorità del Messico avevano avviato nei confronti di un gruppo di 23 presunti turisti. Lo riferisce la procura generale di San Luis de Potosì, stato centrale del Messico, presentando nella serata di venerdì il bilancio di un'operazione condotta sulle tracce di una rete di trafficanti di esseri umani. Le indagini si erano aperte a inizio settimana, con la notizia della scomparsa di 23 stranieri di cui, si diceva, non si aveva notizia dopo che avevano preso a noleggio due pullman turistici. Spinti da successive scoperte, le forze di sicurezza della regione hanno attivato operazioni coordinate riuscendo individuare e riscattare "decine di persone private della loro libertà, tra cui un importante numero di migranti di nazionalità straniera". L'ipotesi degli inquirenti, avvalorata dal sequestro di armi e veicoli rubati, è che i cittadini, in gran parte senza regolare permesso di ingresso in Messico, siano finiti nelle maglie di una rete criminale che promette, dietro lauto compenso, il passaggio negli Stati Uniti. (Mec)