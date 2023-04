Lazio: assessore Bilancio, buon lavoro a Giancarlo Fiorini nuovo presidente Abi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, in una nota dichiara: "Buon lavoro al nuovo presidente della Commissione regionale Abi del Lazio, Roberto Fiorini. Mi auguro di incontrarlo prossimamente per avviare un confronto e una proficua collaborazione per cercare insieme le giuste soluzioni a sostegno delle imprese e delle famiglie del nostro territorio alle prese con una crisi economica che necessita di una decisa risposta da parte delle Istituzioni e del mondo bancario", conclude Righini. (Com)