Yemen: rinviata di tre giorni l’attuazione dell’accordo per lo scambio di prigionieri (2)

22 luglio 2021

- Intanto, nei giorni scorsi, un aereo del Comitato internazionale della Croce rossa è arrivato all'aeroporto militare di Tadawin, nel governatorato di Ma'rib, nel nord-est dello Yemen, per un volo di prova prima delle operazioni di scambio dei prigionieri tra governo e Houthi. Lo scorso 6 aprile, inoltre, il Consiglio direttivo presidenziale dello Yemen e il gruppo ribelle sciita Houthi avevano firmato un accordo per prolungare la tregua di sei mesi. Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman, aveva informato il capo del Consiglio direttivo presidenziale yemenita, Rashad Mohammed al Alimi, e gli altri membri che gli Houthi erano d’accordo sul prolungamento dell’armistizio, grazie alla mediazione del Sultanato dell’Oman. La tregua sarà quindi prolungata di sei mesi e comprende la ripresa delle esportazioni di petrolio, la riapertura dell’aeroporto di Sanaa per i voli internazionali e il pagamento dei salari degli impiegati pubblici di tutto il Paese, incluse le zone sotto il controllo degli Houthi. (Res)