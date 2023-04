Berlusconi: Ronzulli (FI), mio unico pensiero sua salute, scenari inesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio unico pensiero è la salute del presidente Berlusconi. La mia unica priorità è che superi presto e bene questo momento difficile". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Ognuno affronta come meglio crede questi giorni. Io ho scelto il silenzio. Il rispettoso silenzio. Accolgo con speranza ogni notizia positiva. E farò così d'ora in avanti, fino a quando il presidente non lascerà l'ospedale", afferma la Ronzulli. "Rompo il silenzio solo perché leggo sui quotidiani retroscena fantasiosi, letteralmente inventati, riguardo a inesistenti scenari che mi riguardano ma che non mi appartengono e non corrispondono minimamente alla realtà. In questo momento, chi vuole bene al presidente Berlusconi, come la sottoscritta, non si preoccupa di qualcosa di diverso che non sia la sua salute. Per quanto mi riguarda, Forza Italia è Berlusconi, Forza Italia sarà sempre Berlusconi - e quindi la mia casa - che sta affrontando con forza e tenacia la sfida più grande, che vincerà tornando più forte di prima", conclude. (Com)