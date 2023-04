Cile: uccisione capitano Carabinieri, ordine d'arresto per due cittadini venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Cile ha disposto l'arresto di due cittadini del Venezuela, Luis Alberto Lugo Machado e Carlos Alexander Cortéz Florez, ritenuti coinvolti nell'omicidio del capitano dei carabinieri Daniel Palma. Lo riferisce la testata "T13". La morte di Palma, il terzo agente dei carabinieri ucciso in meno di un mese, ha causato profonda commozione nel Paese e spinto il presidente del Cile, Gabriel Boric, a varare un "pacchetto sicurezza" che irrigidisce le misure a tutela delle forze dell'ordine. Procura e Polizia hanno diffuso le immagini dei due sospettati, in un primo momento ritenuti "sotto osservazione" dagli inquirenti, per accelerarne l'arresto. Le indagini della procura riaccendono peraltro i riflettori sulla questione dei migranti illegali dal Venezuela, una comunità cresciuta con l'aggravarsi della crisi vissuta in patria, spesso finita al centro delle cronache per tensioni con i residenti. (segue) (Abu)