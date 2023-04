Cile: uccisione capitano Carabinieri, ordine d'arresto per due cittadini venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Palma Yanez, 33 anni, è stato ucciso giovedì con due colpi d'arma da fuoco mentre era impegnato in un fermo stradale nella capitale, Santiago del Cile. Nelle precedenti settimane, altri due elementi del corpo - il capitano Alex Salazar e il sergente Rita Olivares - erano stati uccisi durante operazioni di prassi. Il governo ha risposto promulgando la legge che ridefinisce alcuni poteri delle forze di sicurezza introducendo maggiori tutele nell'esercizio delle loro funzioni. La legge "Naim-Retamal" garantisce maggiore protezione giuridica agli agenti che usano l'arma di servizio per la legittima difesa ed eleva le pene per chi attenta alla loro incolumità. Tra le norme approvate dal governo ci sono anche quelle che aumentano le pene per il reati di sequestro e quelle che restringono il perimetro di legalità per il porto d'armi in luoghi affollati. Viene inoltre codificato il reato di estorsione e si consegnano alle forze di sicurezza maggiori poteri ispettivi per accertare illeciti all'interno delle carceri. (segue) (Abu)