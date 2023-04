Berlusconi: Zangrillo, un paziente e anche un amico, grande coinvolgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio”. Lo ha dichiarato ai giornalisti Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e coordinatore del reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell’ospedale San Raffaele dove da mercoledì è ricoverato l’ex premier. (Rem)