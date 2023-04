Strage Bologna: De Maria (Pd), mozione per verità e motivazioni sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadisco quanto ho detto nei giorni scorsi: le motivazioni della sentenza sul processo del 2 agosto non possono passare sotto silenzio". Così in una nota Andrea De Maria, deputato del Pd, sulle motivazioni della sentenza della Corte di assise di Bologna di un anno fa. "Ci dicono moltissimo della strategia della tensione e di una azione eversiva organizzata e coperta da una rete di connivenze volta a destabilizzare e condizionare la nostra democrazia. Una verità che le nostre istituzioni non possono e non debbono ignorare. Ora la ricerca della verità non si deve interrompere: vanno individuate tutte le responsabilità politiche legate a quegli anni tragici. Presenterò una mozione parlamentare per chiedere il massimo impegno del governo per sostenere la ricerca della verità e come occasione perché il parlamento discuta di quanto emerge da quelle motivazioni", conclude.(Com)