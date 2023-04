Berlusconi: Zangrillo, standard attesi ma nessuna previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le cose stanno andando secondo gli standard attesi. Non sono ottimista né pessimista, l’obiettivo è risolvere il quadro patologico. Non voglio assolutamente addentrarmi in nessuna previsione perché non sarebbe serio.” Lo ha dichiarato ai giornalisti Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e coordinatore del reparto di terapia intensiva cardiotoracica. “Mi hanno colpito alcune enunciazioni giornalistiche, come quella di oggi sulla Stampa, di un collega che, in modo molto superficiale, si permette di dare consigli, e si permette di dare suggerimenti rendendosi veramente ridicolo perché manca di rispettare la regola aurea di noi medici seri che è quella di non parlare di casi clinici che non si conoscono”, ha proseguito Zangrillo. (Rem)