Roma: tentano un colpo notturno alle Poste, arrestati due giovani

- Sono stati sorpresi e arrestati all'interno dell'ufficio postale di viale Ferdinando Baldelli, zona San Paolo, a Roma. Si tratta di un 24enne ed un 19enne, entrambi campani, la cui presenza in zona è stata segnalata questa notte dai residenti ai carabinieri. I due sono stati visti arrampicarsi su una scala montata su un furgone ed entrare in una finestra elevata nello stabile dell'ufficio postale. All'arrivo dei carabinieri, i due erano ancora all'interno dei locali e lì sono scattate le manette per tentato furto aggravato. Il 24enne, inoltre, era anche evaso dai domiciliari e aveva un documento contraffatto.(Rer)