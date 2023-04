Usa-Vietnam: senatore Merkley, la prossima settimana Blinken in visita ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, si recherà la settimana prossima in visita in Vietnam. Lo ha detto il senatore Jeff Merkley, parte di una delegazione di parlamentari Usa in visita in questi giorni proprio ad Hanoi. "Il segretario di Stato sarà qui la prossima settimana", ha detto Merkley in una conferenza stampa. L'appuntamento, riassumono i media Usa, è pensato per promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali, nel momento in cui la Casa Bianca cera visibilità nella regione del su est asiatico. La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva avuto una conversazione telefonica con il leader del partito comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong, occasione per "promuovere, sviluppare e approfondire" le relazioni tra i rispettivi Paesi. Gli Stati Uniti sono il primo mercato dell'export del Vietnam, e i due Paesi celebrano quest'anno il decimo anniversario del loro partenariato globale. Tra il 16 e 18 aprile, Blinken è atteso in Giappone per partecipare al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7. (Was)