Pasqua: Coldiretti Lazio, boom prenotazioni in agriturismi di Campagna Amica, tutto esaurito

- Boom di prenotazioni negli agriturismi dove secondo le stime di Campagna Amica Terranostra Lazio saranno oltre 300 mila le presenze registrate nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Date nelle quali la maggior parte delle strutture registra il tutto esaurito con il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno. Turismo che supera i livelli pre Covid. A favorire un numero così alto di accessi, la voglia di stare all'aria aperta alla ricerca del buon cibo. Un'offerta che traina anche i piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti dove nasce il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali secondo l'indagine Coldiretti/Symbola, una ricchezza conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche. (segue) (Com)