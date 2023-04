Pasqua: Coldiretti Lazio, boom prenotazioni in agriturismi di Campagna Amica, tutto esaurito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta della campagna come meta - spiega la responsabile di Terranostra Lazio, Cristina Scappaticci - è una tendenza favorita anche dal calendario di una "Pasqua alta" in primavera con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori, temperature superiori alla media dopo un inverno "bollente", ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina". Sulla base delle indicazioni di Campagna Amica a far scegliere una delle 1.200 aziende agrituristiche del Lazio è anche la spinta verso un turismo tutto Made in Italy di prossimità, "sostenibile" in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. Un trend che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. (segue) (Com)