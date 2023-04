Pasqua: Coldiretti Lazio, boom prenotazioni in agriturismi di Campagna Amica, tutto esaurito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra regione le strutture agrituristiche rispondono a numerose esigenze - aggiunge Scappaticci - le previsioni per Pasqua e Pasquetta ci fanno guardare al futuro con fiducia, nonostante le difficoltà che il nostro settore ha dovuto affrontare in questi anni di pandemia, nei quali non ci siamo mai arresi. I nostri agriturismi ormai non attirano più solo gli amanti della buona cucina, ma anche escursionisti, nostalgici delle tradizioni, naturalisti e sportivi. Non solo, qui trovano spazio anche le attività dedicate ai bambini. Sono 110 gli agriturismi del Lazio in cui sono presenti le fattorie didattiche per i più piccini, con tante attività e laboratori dedicati a loro e 278, invece gli agriturismi che si occupano della prima lavorazione di prodotti di agricoltura, mentre sono 307 quelle che curano la trasformazioni di prodotti vegetali e 328 quelle di prodotti animali, ma c'è spazio anche all'artigianato. Strutture inserite in contesti meravigliosi sia nelle vicinanze dei piccoli borghi, con attrazioni storico culturali, sia immersi nel verde. (segue) (Com)