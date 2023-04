Pasqua: Coldiretti Lazio, boom prenotazioni in agriturismi di Campagna Amica, tutto esaurito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un italiano su 1 quattro (24 per cento) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' che evidenzia la voglia di evasione degli italiani nonostante il ritorno improvviso del freddo e le preoccupazioni per la guerra in Ucraina. L'uscita dalla crisi della ristorazione è importante anche per l'intera filiera agroalimentare, con i consumi fuori casa che rappresentano 1/3 della spesa degli italiani, secondo Coldiretti. "La riduzione dell'attività aveva pesato - prosegue Scappaticci - infatti sulla vendita di molti prodotti, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano in ristoranti e bar un importante mercato di sbocco". (segue) (Com)